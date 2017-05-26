Trabzonspor'da haciz işlemine tepki
Trabzonspor Arşiv ve Müzeler Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Alın teri ve tertemiz hak ederek kazanılmış kupalarımıza böyle manasız ve kasten yapılmış bir eylem kabul edilemez." denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Trabzonspor'un ve Trabzon halkının maddi değerlere sığmayacak kadar kıymetli olan, alın teri ve tertemiz hak ederek kazanılmış kupalarımızı böyle manasız ve kasten yapılmış bir eylem karşısında alet edilmesi kabul edilemez bir cüret olarak görmekteyiz. Bu pervasızlık karşısında sorumlu olanların Trabzon şehrinden değil, kesinlikle Trabzonspor'un büyüklüğünü hazmedemeyen tıpkı 7. şampiyonluğumuzu elimizden almak için yapılanların benzeri gibi dışarıdan olduğuna emin olduğumuz güçler derhal tespit edilip kamuoyuna açıklanmalıdır. 50. yılımızda yine tarih yazmak için hazırlandığımız bu dönemde kulübümüze karşı bu pervasızca saldırılara karşı her zamankinden daha güçlü ve sabırla kenetlenmeliyiz."
Bordo-mavilileri müzeyi ziyarete çağıran kurul, "Bu vesile ile bütün Trabzonspor sevdalılarını müzemize davet ediyor ve sahip çıkmaları gereken tarihimizi tekrar inceleyip bilinçli bir taraftar zihniyetiyle 50. yılımızda daha coşkulu görmek istiyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:08
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Beşiktaş milli oyuncunun bonservisini aldı
Toplam 17
Yorum
Beşiktaşlı Bawer Kardeşim Sen Heralde Anlamıyorsun O Paraya Bonservisi Elinde Olan Adama İmza Parası Verilir İnter onu imza Parası 1M Euro Vermiş Zaten
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Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany
Toplam 8
Yorum
yaralı aslan Dany vakti zamanında BJK de kiralıkken uyduruk bir penaltı yaptırıp bizi şampiyon yapmıştı.Alacağı para helal olsun danime.
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Kaleye Meksikalı Ochoa
Toplam 5
Yorum
acg Onur kaç gol yedi.
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