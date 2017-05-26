Trabzonspor İstanbul’a gitti
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti.
Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Furkan, Zeki, Pereira, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Yunus Emre, Medjani, İbanez, Mustafa, Aytaç, Okay, Abdülkadir, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Castillo, Rodallega ve N'doye olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı olan Onazi İstanbul'a götürülmedi.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:37
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Beşiktaş milli oyuncunun bonservisini aldı
Toplam 17
Yorum
Beşiktaşlı Bawer Kardeşim Sen Heralde Anlamıyorsun O Paraya Bonservisi Elinde Olan Adama İmza Parası Verilir İnter onu imza Parası 1M Euro Vermiş Zaten
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Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany
Toplam 8
Yorum
yaralı aslan Dany vakti zamanında BJK de kiralıkken uyduruk bir penaltı yaptırıp bizi şampiyon yapmıştı.Alacağı para helal olsun danime.
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Kaleye Meksikalı Ochoa
Toplam 5
Yorum
acg Onur kaç gol yedi.
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