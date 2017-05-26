 Trabzonspor İstanbul’a gitti – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Trabzonspor İstanbul’a gitti

    Trabzonspor İstanbul’a gitti

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul’a gitti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 11.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.50'de özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

    Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Furkan, Zeki, Pereira, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Yunus Emre, Medjani, İbanez, Mustafa, Aytaç, Okay, Abdülkadir, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Castillo, Rodallega ve N'doye olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı olan Onazi İstanbul'a götürülmedi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:37
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