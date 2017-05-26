Taşçı imzaya kaldı
Yanal’ın çok istediği Serdar Taşçı, yıllık 1.8 milyon euro’ya gelmeyi kabul etti... Tecrübeli stoper, Spartak ile ufak pürüzler halledilince imzayı atacak
PROTOKOL YAPILDI
Yönetimin, Serdar Taşçı'nın kulübü Spartak Moskova ile yapılan görüşmelerde de önemli aşama kaydettiği, arada ufak birkaç detayın kaldığı öğrenildi. 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu ile şimdiden ön protokol imzalandığı, resmi imzaların ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği ifade edildi. Bayern Münih kariyeri de bulunan Serdar Taşçı bu sezon Rus ekibi Spartak Moskova'da 19 maçta 1534 dakika süre aldı. Bir son dakika pürüzü yaşanmazsa Taşçı gelecek sezon Trabzonspor forması giyecek.
Yunus Emre SEL
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:37
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı
Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması
Toplam 7
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bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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