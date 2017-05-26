Öncülük ederiz

Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Arena’ ismi eleştirisi için, “Farkındalık yaratacaksa operasyona Trabzon’dan başlayabiliriz” dedi

Ankara'da Trabzonspor'un standını gezen başkan Muharrem Usta, medyanın sorularını yanıtladı. Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın statlarda 'Arena' isminin kullanılmasıyla ilgili eleştirisi için, "Türkiye'de çok fazla yabancı kelime var. Farkındalık, Arena üzerinden olacaksa operasyona Trabzon'dan başlayabiliriz" dedi. Usta, şampiyonluk kupalarına haciz gelmesi hakkında da, "Bu terbiyesizlik. Benim bir gün sonra haberim oldu. Trabzonspor'un bir sürü borcu var, haciz gelebilir. Ancak haberi olsaydı bu yönetim onu da hallederdi. Göz yumanları affetmem. Bunun karşılığı olacak" şeklinde konuştu.



?BAŞKENT'TE TRABZONSPOR FIRTINASI

Ankara'daki Trabzon Günleri'nin yıldızı Trabzonspor Kulübü'nün standı oldu. Standı; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Melih Gökçek, bordo-mavili eski futbolcular ve çok sayıda taraftar ziyaret etti.