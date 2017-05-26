Öncülük ederiz
Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Arena’ ismi eleştirisi için, “Farkındalık yaratacaksa operasyona Trabzon’dan başlayabiliriz” dedi
?BAŞKENT'TE TRABZONSPOR FIRTINASI
Ankara'daki Trabzon Günleri'nin yıldızı Trabzonspor Kulübü'nün standı oldu. Standı; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Melih Gökçek, bordo-mavili eski futbolcular ve çok sayıda taraftar ziyaret etti.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:38
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı
Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması
Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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