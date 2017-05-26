 Muharrem Usta sert konuştu – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Muharrem Usta sert konuştu

    Muharrem Usta sert konuştu

    Trabzonspor’un menajer alacaklarına karşılık 6 kupasına haciz konulmasıyla ilgili paylaşımda bulunan Kulüp Başkanı Muharrem Usta, “İşbirlikçiler deşifre olacak” dedi.

    Başkan Muharrem Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Kimse endişe etmesin ki ortak menfaatlerine ulaşmak için müzeye göz dikenler ve işbirlikçileri deşifre olacaklar. Allah büyüktür" ifadelerini kullandı.

    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:09
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