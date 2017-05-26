Muharrem Usta sert konuştu
Trabzonspor’un menajer alacaklarına karşılık 6 kupasına haciz konulmasıyla ilgili paylaşımda bulunan Kulüp Başkanı Muharrem Usta, “İşbirlikçiler deşifre olacak” dedi.
Başkan Muharrem Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Kimse endişe etmesin ki ortak menfaatlerine ulaşmak için müzeye göz dikenler ve işbirlikçileri deşifre olacaklar. Allah büyüktür" ifadelerini kullandı.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:09
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Ada’da Lens için kapışma
Toplam 12
Yorum
alex ya ne gerek var lensi almaya zaten hakemler size çalışıyor.takımınız iyi olsada kötü olsada maçları size kazandırıyorlar masrafa gerek yok.
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Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany
Toplam 6
Yorum
bunu aklınızdan çıkarmayın tamamen idari ve yönetimsel hata sebebiyle kulübe çıkan bu faturaları Dursun ve yönetimi cebinden ödemezse o kulübü başlarına yıkarız
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Boğaz'da bayrak krizi
Toplam 51
Yorum
fb1907 evet o bayrakların üzerindede emeği geçen bütün hakemlerin portreleri yer almalı.
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