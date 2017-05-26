Kendin için kazan

Bordo-mavili yönetimden futbolculara derbi dopingi: “Fenerbahçe’yi yenin, tüm alacaklarınızı sezon bitmeden hesaplarınıza yatıralım”

Trabzonspor'da yönetim, Fenerbahçe derbisi için kesenin ağzını açtı. Bordo-mavililerin, deplasmandaki maçın kazanılması durumunda oyunculara bu sezonki tüm alacaklarını sezon sona ermeden ödemeyi taahhüt edeceği öğrenildi. Karşılaşma gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansının sürmesinin yanı sıra prestij için de önem taşıyor.



TOPLAM 10 MİLYON TL

Son günlerde birçoğu geçmişten kalan haciz davaları ile boğuşan yönetim, sorunları çözmek için büyük harcıyor. Yeni haciz davalarının ortaya çıkmaması için oyuncuların hak ediş ödemelerinde de büyük titizlik gösteriliyor. Bordomavili ekipte, futbolculara sezon sonuna kadar ödenmesi gereken toplam rakamın 10 milyon TL civarında olduğu da öğrenildi.



BUGÜN GiDiYORLAR

Trabzonspor, Fenerbahçe derbisi için bugün İstanbul'a gidecek. Bordo-mavililer, hareket öncesi son çalışmasını saat 11.00'de yapacak. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenmanın ardından kafile saat 14.30'da hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek. Burada maça kadar kampa girilecek.



?PALABIYIK ENDİŞESİ

Derbiye Ali Palabıyık'ın atanması endişe yarattı. Trabzonspor, Palabıyık'ın yönettiği son 5 maçta 1 beraberlik alırken, 4'ünde mağlup oldu. F.Bahçe'nin ilk yarıda 3-0 kazandığı Avni Aker'deki mücadelede de Palabıyık görev yapmıştı. Bordo-mavililer, Ali Palabıyık ile çıktığı 12 maçta 37 sarı ve 4 kırmızı kart gördü.



REKORU GELİŞTİRİN

2010-11 sezonundaki 8 maçlık dış saha yenilmeme serisini Adanaspor beraberliği ile yakalayan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısına bu rekorunu geliştirmek için çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal oyuncularını bu yönde motive ediyor. Tecrübeli hoca, "Kazanıp, taraftarımızı da sevindirelim" diyor...



YENİLER YENİLGİSİZ

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısına deplasmandaki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek için çıkacak. Bordo-mavili ekipte ara transferde alınan oyuncular dış sahada henüz yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, devre arasında kadrosuna kattığı Olcay Şahan, Emmanuel Mas, Pereira, Rodallega ve Medjani ile ligde çıktığı 8 deplasman maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.