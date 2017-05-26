Kaleye Meksikalı Ochoa

Esteban'ın sözleşmesini henüz uzatmayan Trabzonspor'un Meksikalı kaleci Memo Ochoa ile ilgilendiği iddia edildi. 31 yaşındaki file bekçisinin Malaga ile kontratı bitiyor. Bordo-mavili takımın Ochoa'ya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Ancak Ochoa'nın istatistikleri pek parlak değil. Tecrübeli eldiven bu sezon kiralık oynadığı küme düşen Granada'da 38 maçta tam tamına 82 gol yedi.