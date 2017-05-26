 Kaleye Meksikalı Ochoa – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Kaleye Meksikalı Ochoa

    Kaleye Meksikalı Ochoa
    Esteban'ın sözleşmesini henüz uzatmayan Trabzonspor'un Meksikalı kaleci Memo Ochoa ile ilgilendiği iddia edildi. 31 yaşındaki file bekçisinin Malaga ile kontratı bitiyor. Bordo-mavili takımın Ochoa'ya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Ancak Ochoa'nın istatistikleri pek parlak değil. Tecrübeli eldiven bu sezon kiralık oynadığı küme düşen Granada'da 38 maçta tam tamına 82 gol yedi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:24
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