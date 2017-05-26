 İspanya’dan N’Diaye iddiası – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    İspanya’dan N’Diaye iddiası

    İspanya’dan N’Diaye iddiası
    İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, eski Bursaspor ve Eskişehirsporlu Alfred N'Diaye'nin Trabzonspor'un radarında olduğunu yazdı. 27 yaşındaki ön libero, bu sezon Hull City'de kiralıktı. 28 maçta 2 gol atan Senegal asıllı Fransız oyuncunun bonservisi ise Villarreal'de bulunuyor. Estadio Deportivo, Trabzonspor'un N'Diaye'nin ücretini karşılamaya hazır olduğunu iddia etti.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:24
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