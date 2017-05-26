İspanya’dan N’Diaye iddiası

İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, eski Bursaspor ve Eskişehirsporlu Alfred N'Diaye'nin Trabzonspor'un radarında olduğunu yazdı. 27 yaşındaki ön libero, bu sezon Hull City'de kiralıktı. 28 maçta 2 gol atan Senegal asıllı Fransız oyuncunun bonservisi ise Villarreal'de bulunuyor. Estadio Deportivo, Trabzonspor'un N'Diaye'nin ücretini karşılamaya hazır olduğunu iddia etti.