Forvete Lacina Traore

Forvet arayan Trabzonspor'a menajerler her gün yeni bir isim öneriyor. Chelsea'li Loic Remy'nin ardından şimdi de Monaco'lu Lacina Traore gündemde. 2.03'lük Fildişili forvet bu sezonun ilk yarısında CSKA Moskova'ya, ikinci yarısında ise Sporting Gijon'a kiralandı. Rusya'da 21 maçta 6 gol atan Traore, İspanya'da 8 maçta, 2 kez fileleri havalandırdı. Monaco'nun 1 yıl sözleşmesi kalan yıldızı gözden çıkardığı ve uygun şartlarda gelebileceği belirtildi. Son kararı Ersun Yanal verecek.