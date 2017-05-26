 Erdoğan’a Yattara ilgisi – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Erdoğan’a Yattara ilgisi

    Erdoğan’a Yattara ilgisi
    NATO Zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Brüksel Havalimanı'nda karşılayanlar arasında eski Trabzonsporlu yıldız futbolcu İbrahim Yattara da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yattara'yla bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı resmi fotoğrafçısı Yasin Bülbül, Instagram hesabından o fotoğrafı paylaştı
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:30
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