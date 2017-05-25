Yeniden Visca
Sezon başında da transfer edilmek istenen 27 yaşındaki Boşnak orta saha için yeniden harekete geçildi. Bordo-mavililerin Yusuf Erdoğan ve 1 milyon euro’luk bir teklif hazırladığı belirtiliyor
53 GOL ATTI, 53 ASİST YAPTI
Bordo-mavililerin, 27 yaşındaki ofansif orta saha için Medipol Başakşehir'e Yusuf Erdoğan takası ve 1 milyon euro teklifinde bulunduğu vurgulanıyor. İstanbul ekibi ile şu ana kadar 216 maça çıkıp, 53 gol atan ve 53 de asist yapan Visca'nın kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bosna Hersek Milli Takımı ile de 30 karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 3 kez sarsan 1.72 boyundaki futbolcu, tam bir istikrar abidesi durumunda. Her sezon neredeyde tüm maçlarda forma giyen Visca, bu dönem şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'de 32 lig karşılaşmasında 8 gol attı, 9 da asist yaparak 17 gole direkt katkı sundu.
BAŞAKŞEHİR'İN TARİHİNE GEÇTİ
216 kez sahaya çıktığı Başakşehir'in 'En çok forma giyen yabancı oyuncusu' olan Visca, 53 golle de yine 'takımının en skorer' ismi olarak tarihe geçti.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:52
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Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
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Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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