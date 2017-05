Yeniden Visca

Sezon başında da transfer edilmek istenen 27 yaşındaki Boşnak orta saha için yeniden harekete geçildi. Bordo-mavililerin Yusuf Erdoğan ve 1 milyon euro’luk bir teklif hazırladığı belirtiliyor

Gelecek yıl zirveye oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'un gizli hedefinin Medipol Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca olduğu öğrenildi. Sezon başında teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği ancak transferi gerçekleştirilemeyen yetenekli futbolcu için bordo-mavililerin yeniden harekete geçtiği bilgisine ulaşıldı. Boşnak futbolcunun işini bitirmek için tüm imkanlarını seferber eden Karadeniz ekibi transferi takas artı para ile yapmayı amaçlıyor. Başarılı futbolcuyu 50. yılda kadrosuna katmak isteyen Fırtına, Başakşehir yönetimi ile pazarlıklarını sürdürüyor.



53 GOL ATTI, 53 ASİST YAPTI

Bordo-mavililerin, 27 yaşındaki ofansif orta saha için Medipol Başakşehir'e Yusuf Erdoğan takası ve 1 milyon euro teklifinde bulunduğu vurgulanıyor. İstanbul ekibi ile şu ana kadar 216 maça çıkıp, 53 gol atan ve 53 de asist yapan Visca'nın kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bosna Hersek Milli Takımı ile de 30 karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 3 kez sarsan 1.72 boyundaki futbolcu, tam bir istikrar abidesi durumunda. Her sezon neredeyde tüm maçlarda forma giyen Visca, bu dönem şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'de 32 lig karşılaşmasında 8 gol attı, 9 da asist yaparak 17 gole direkt katkı sundu.



BAŞAKŞEHİR'İN TARİHİNE GEÇTİ

216 kez sahaya çıktığı Başakşehir'in 'En çok forma giyen yabancı oyuncusu' olan Visca, 53 golle de yine 'takımının en skorer' ismi olarak tarihe geçti.