 Trabzonspor’dan teröre lanet – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’dan teröre lanet

    Trabzonspor’dan teröre lanet

    Kulübü, Van, Hakkari, Şırnak ve Ağrı’da gerçekleştirilen terör saldırılarını lanetledi.

    Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Van, Hakkari, Şırnak ve Ağrı'dan art arda gelen acı haberleri büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Terörü lanetliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor’dan teröre lanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.