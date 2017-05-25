Trabzonspor’dan teröre lanet
TRABZONSPOR Kulübü, Van, Hakkari, Şırnak ve Ağrı’da gerçekleştirilen terör saldırılarını lanetledi.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Van, Hakkari, Şırnak ve Ağrı'dan art arda gelen acı haberleri büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Terörü lanetliyoruz!" ifadelerine yer verildi.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:31
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Toplam 3
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KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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Toplam 7
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bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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