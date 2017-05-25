Trabzonspor’dan teröre lanet

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Van, Hakkari, Şırnak ve Ağrı'dan art arda gelen acı haberleri büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Terörü lanetliyoruz!" ifadelerine yer verildi.