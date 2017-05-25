Trabzonspor'da Ali Palabıyık endişesi
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak olan maç öncesi hakem endişesi yaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynayacak olan karşılaşmayı yönetecek olan Ali Palabıyık, ikinci kez iki takım arasında oynanacak maçta düdük çalacak.
Fenerbahçe maçları
Hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe'nin 15 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli kulüp 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı son 5 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım Palabıyık'ın yönettiği maçlarda 42 sarı, 5 kırmızı kart gördü.
Trabzonspor maçları
Ali Palabıyık, Trabzonspor'un ise 12 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, Palabıyık'ın yönettiği son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda 37 sarı ve 4 kırmızı kart gördü.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Trabzon'da oynanan ve Ali Palabıyık'ın yönettiği maçı konuk ekip Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:02
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Yeniden Visca
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Aslan ALLAH RAHMET EYLESIN FUTBOLDA BASIMIZAGECTIGINDE COK KATKISI OLMUSTU RAHMETLI ÖZAL VE ESI SEMRA HANIMA RAGMEN TEKRAR ALLAH RAHMET EYLESIN
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