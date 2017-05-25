 Hazırlıklar sürdü – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Hazırlıklar sürdü

    Hazırlıklar sürdü
    Fırtına, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından, dar alanda oyun oynandı. Tedavisi devam eden Okay Yokuşlu düz koşu yaptı, Durica ise takımla çalıştı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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