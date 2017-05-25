Fellaini yeşil ışık yaktı
Trabzonspor'un kadrosuna katmayı çok istediği Manchester United'ın orta saha oyuncusu Marouane Fellaini için görüşmeler devam ediyor.
İngiliz ekibi ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Avrupa Ligi de dahil olmak üzere toplam 141 maça çıkan Fellaini, 15 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.
Yunus Emre SEL
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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Yanal’la devam
Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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