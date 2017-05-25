Fellaini yeşil ışık yaktı

Trabzonspor'un kadrosuna katmayı çok istediği Manchester United'ın orta saha oyuncusu Marouane Fellaini için görüşmeler devam ediyor.

Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki yıldızı almak için İngiliz ekibine cazip bir teklif yapmaya hazırlanan bordo-mavili yönetim, bu konuda oyuncudan da yardım istedi. Tecrübeli futbolcudan menajeri aracılığı ile ManU yönetimi ile görüşerek bonservis bedelinde kolaylık sağlamasını isteyen yönetimin bu transfer için 4 milyon euro'ya kadar çıkabileceği iddia edildi. Bu sezon toplamda 46 maça çıkan Fellaini'ye bordo-mavililerin dışında başka kulüplerin talip olması ise yönetimin canını sıktı. Bu nedenle fiyatın artmasından çekinen yönetim elini çabuk tutmaya çalışacak. Konu ile ilgili Sport360'a konuşan Fas asıllı Belçikalı oyuncu, Trabzonspor ile ilgili soruya, "Sözleşmem devam ediyor. Ama bakalım ne olacak. Gelecek ne gösterecek" cevabını vererek yeşil ışık yaktı.



İngiliz ekibi ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Avrupa Ligi de dahil olmak üzere toplam 141 maça çıkan Fellaini, 15 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.





Yunus Emre SEL