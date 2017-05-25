Destek çağrısı

1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, gelecek sezon şampiyon olabilmek için camiaya kenetlenme çağrısı yaptı. Hatayoğlu, "4-5 nokta transferle ikinci yarıda koşan ve mücadele eden bir Trabzonspor ortaya çıktı. Herkes bu takıma destek olmalı" dedi.