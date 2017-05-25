 Destek çağrısı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Destek çağrısı

    Destek çağrısı
    1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, gelecek sezon şampiyon olabilmek için camiaya kenetlenme çağrısı yaptı. Hatayoğlu, "4-5 nokta transferle ikinci yarıda koşan ve mücadele eden bir Trabzonspor ortaya çıktı. Herkes bu takıma destek olmalı" dedi.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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