Uğur’un yükselişi

Bordo-mavililerin stoperi Uğur Demirok kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor. Ligde 31 haftada 6 gol kaydeden 28 yaşındaki Uğur, Akhisar formasıyla 4 gol attığı 2013- 14 sezonunu geride bıraktı, ligin bitimine 2 hafta kala bir sezonda en çok gol attığı döneme ulaştı.