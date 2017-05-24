 Uğur’un yükselişi – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Uğur’un yükselişi

    Uğur’un yükselişi
    Bordo-mavililerin stoperi Uğur Demirok kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor. Ligde 31 haftada 6 gol kaydeden 28 yaşındaki Uğur, Akhisar formasıyla 4 gol attığı 2013- 14 sezonunu geride bıraktı, ligin bitimine 2 hafta kala bir sezonda en çok gol attığı döneme ulaştı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:58
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