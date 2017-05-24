 Tam destek verdi – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Tam destek verdi

    Tam destek verdi

    Başkan , Yanal’a “Sonuna kadar yanındayız” dedi.

    Başkan , Başakşehir maçı sonrası eleştirilen teknik direktör 'a tam destek verdi. Yanal'la bir araya gelen Usta'nın "Sonuna kadar yanındayız. Sana güveniyoruz" dediği belirtildi. Yanal ile görüşmede gelecek sezona dair çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan, "Takımdaki eksikleri biliyoruz ve ona göre takviye yapacağız" ifadesini kullandı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:59
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