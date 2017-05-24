Ömür kayboldu!

Fırtına'nın genç yıldızı Abdülkadir Ömür bu sezon çok fazla forma şansı bulamadı. 2015-16'da A takıma yükselen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 43 dakika süre alan 17 yaşındaki orta saha, bu sezon ise ligde 1 maçta 9 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 177 dakika sahada kaldı ve 1 de gol kaydetti.