 Nyala da artık Trabzonsporlu – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    da artık Trabzonsporlu

    Nyala da artık Trabzonsporlu
    Afrika'nın en geniş ülkesi Sudan'ın güneybatısında yer alan 'da Trabzonlu Arslan Özcan (53) farkını göstererek "Bize Nyala da Trabzon" dedirtti. Nyala Türk Hastanesi'ne 1 ay önce görevli olarak giden elektrik teknisyeni Özcan, kendi imkanları ile aldığı formalarla çocukları Trabzonsporlu yaptı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nyala da artık Trabzonsporlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.