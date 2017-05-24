 Ndiaye’nin Trabzon heyecanı – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Ndiaye’nin Trabzon heyecanı

    Ndiaye’nin Trabzon heyecanı

    Karadeniz ekibinin bir süredir transfer etmek için uğraştığı ’nin yakın çevresine, “Kulübüm ile anlaşılması durumunda seve seve ’a giderim” dediği öğrenildi.

    Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer 'un Senegalli orta sahası Badou Ndiaye için geri sayıma geçildi... Kendisi için yapılan görüşmelerden haberdar olan 26 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine, "Sözleşmem var ve kulübümün dediğinin dışına çıkmam. Ama kulübün onay verirse seve seve Trabzon'a giderim" dediği öğrenildi. Ndiaye'nin özellikle yeni stadyumda yakalanan muhteşem atmosfere de vurgu yaptığı öğrenildi. Bu arada bordo- mavili kulübün Ndiaye'ye karşılık Osmanlıspor'a Aytaç ve Zeki Yavru da dahil olmak üzere birçok oyuncuyu kiralık olarak önerdiği belirtildi.

    HAMZAOĞLU SICAK BAKIYOR
    Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun da bu isimlere sıcak baktığı ve böylelikle alternatifli bir kadro oluşturabileceklerine vurgu yaptığı ifade edildi. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerin olumlu olarak seyrettiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu vurgulandı.


    Yunus Emre SEL
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
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