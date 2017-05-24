Ndiaye’nin Trabzon heyecanı
Karadeniz ekibinin bir süredir transfer etmek için uğraştığı Badou Ndiaye’nin yakın çevresine, “Kulübüm ile anlaşılması durumunda seve seve Trabzonspor’a giderim” dediği öğrenildi.
HAMZAOĞLU SICAK BAKIYOR
Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun da bu isimlere sıcak baktığı ve böylelikle alternatifli bir kadro oluşturabileceklerine vurgu yaptığı ifade edildi. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerin olumlu olarak seyrettiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu vurgulandı.
Yunus Emre SEL
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
-
5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
-
Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
-
5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
Ndiaye’nin Trabzon heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.