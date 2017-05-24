Müthiş ikili: Olcay-Yusuf
Ligin ikinci yarısında 32 puan toplayan bordo-mavililerde bu iki oyuncunun gol attığı ya da asist yaptığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alındı; 2 kez de mağlup olundu.
ODA ARKADAŞLARI
Olcay Şahan Süper Lig'de 16 karşılaşmada 1 gol, 7 asist, Yusuf Yazıcı ise 16 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İki oyuncunun oda arkadaşı olmaları dikkati çekerken, teknik direktör Ersun Yanal da 20 yaşındaki genç Yusuf'u, Olcay'a emanet etmişti.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:27
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
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