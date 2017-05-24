Müthiş ikili: Olcay-Yusuf

Ligin ikinci yarısında 32 puan toplayan bordo-mavililerde bu iki oyuncunun gol attığı ya da asist yaptığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alındı; 2 kez de mağlup olundu.

Süper Lig'in 2'nci yarısında 32 puan toplayan bordo-mavililerde Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı'nın performası göze çarptı. Trabzonspor, bu 2 oyuncunun gol ve asist yaptığı 12 maçta Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Karabükspor, G.Saray, Antalyaspor, Osmanlıspor ile Akhisar'ı mağlup etti, Adanaspor ve Konyaspor'la berabere kaldı, Beşiktaş ile Kayserispor'a ise mağlup oldu. Olcay ve Yazıcı'nın skora katkı sağladığı 12 maçta Fırtına 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Yusuf ve Olcay'ın 2'nci yarıda sadece Çaykur Rizespor, G.Birliği, Alanyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarında gol ve asisti yok.



ODA ARKADAŞLARI

Olcay Şahan Süper Lig'de 16 karşılaşmada 1 gol, 7 asist, Yusuf Yazıcı ise 16 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İki oyuncunun oda arkadaşı olmaları dikkati çekerken, teknik direktör Ersun Yanal da 20 yaşındaki genç Yusuf'u, Olcay'a emanet etmişti.