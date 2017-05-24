 Gelenek aynen devam etmeli – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Gelenek aynen devam etmeli

    Gelenek aynen devam etmeli

    8 dış saha maçında yenilmeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe derbisinde bunu sürdürmek istiyor.

    Fırtına, bu sezon deplasmanda iyi sonuçlar alıyor. Bordo-mavili takım bu hafta Fenerbahçe deplasmanında da seriyi sürdürmek istiyor. Son dış saha yenilgisini Süper Lig'in 15. haftasındaki Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, 8 deplasmanda kaybetmeyerek 2010-11'deki rekoru egale etmişti. Söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar'ı 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Fırtına, Konyaspor ve Adanaspor ile 1-1 kaldı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:52
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