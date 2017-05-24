 Fırsatları harcadı – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Fırsatları harcadı

    Fırsatları harcadı

    Ligin ikinci bölümünde en fazla puan toplayan (32) takımlar arasında ilk sıralarda yer alan , son 6 haftada kaybettiği 12 puan ile büyük bir düşüş yaşadı.

    Fırtına, Avrupa kupalarına katılma yolunda eline geçen fırsatları iyi değerlendiremedi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda kazanamayan bordo-mavili takım, altıncı sıraya geriledi.

    EVDE KAYIP BÜYÜK
    Geride kalan 32 haftada evinde 16 Süper Lig maçı oynayan ve toplam 23 puan elde eden , Başakşehir beraberliğiyle iç sahada puan kayıplarını sürdürdü. Tarihinin en kötü iç saha performanslarından birini sergileyen Fırtına, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
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