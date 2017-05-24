Fırsatları harcadı
Ligin ikinci bölümünde en fazla puan toplayan (32) takımlar arasında ilk sıralarda yer alan Trabzonspor, son 6 haftada kaybettiği 12 puan ile büyük bir düşüş yaşadı.
EVDE KAYIP BÜYÜK
Geride kalan 32 haftada evinde 16 Süper Lig maçı oynayan ve toplam 23 puan elde eden Trabzonspor, Başakşehir beraberliğiyle iç sahada puan kayıplarını sürdürdü. Tarihinin en kötü iç saha performanslarından birini sergileyen Fırtına, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:59
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
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