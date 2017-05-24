 F.Bahçe’yi yeneriz – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe’yi yeneriz

    F.Bahçe’yi yeneriz

    , Avrupa iddiasından vazgeçmediklerini dile getirdi.

    Bordo-mavili takımın hocası kalan iki hafta öncesi Avrupa iddiasından vazgeçmediklerini belirterek, "Yolunda gitmeyen şeyleri yoluna koyacağım. İki hafta da kalsa hırsımızı herkes görecek. Başakşehir maçında sadece gol atamadık. F.Bahçe derbisini kazanacağız" dedi. Tecrübeli teknik adam cezası nedeniyle oynayamayacak Onazi'nin yokluğunda orta sahada Bero'ya görev vermeye hazırlanıyor.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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