 Esteban pazarlığı – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    pazarlığı

    Esteban pazarlığı
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Esteban ile görüşmeler devam ediyor. Kosta Rikalı kaleci ile lig bitimine kadar imzaların atılması hedefleniyor. Ancak anlaşma olmazsa yollar ayrılacak ve kaleci transferi yapılacak.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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