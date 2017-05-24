 Durica takımla çalıştı – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    takımla çalıştı

    Durica takımla çalıştı
    , 1 günlük iznin ardından cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi. Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyunculardan takımla birlikte çalıştı, Okay Yokuşlu ise düz koşu yaptı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Durica takımla çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.