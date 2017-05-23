Yusuf ile 3 maçta 5 dakika

Bordo-mavili ekibin yıldız adayı Yusuf Erdoğan ligin 2. yarısında adeta yokları oynadı. Tecrübeli oyuncu, Alanya, Konya, Karabük, Beşiktaş ve Kayseri maçlarında 18'de olmasına rağmen oyuna dahil edilmezken; Rize, Adana ve Başakşehir'e karşı ise toplam 5 dakika şans bulabildi.