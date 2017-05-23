 Yusuf ile 3 maçta 5 dakika – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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HEPSİ
    23 Mayıs 2017, Salı
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    Yusuf ile 3 maçta 5 dakika

    Yusuf ile 3 maçta 5 dakika
    Bordo-mavili ekibin yıldız adayı Yusuf Erdoğan ligin 2. yarısında adeta yokları oynadı. Tecrübeli oyuncu, Alanya, Konya, Karabük, Beşiktaş ve Kayseri maçlarında 18'de olmasına rağmen oyuna dahil edilmezken; Rize, Adana ve Başakşehir'e karşı ise toplam 5 dakika şans bulabildi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:59
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