Yanal’la devam
Başkan Usta, Avrupa şansının azalması ile eleştirilerin arttığı hocasına sahip çıktı: “Günlük tavırlarla yeteri kadar bedel ödendi!.. İlkemiz: Sürekli gelişim ve istikrar”
MORAL HAREKATI
Bu açıklama yeni sezonda da Ersun Yanal ile devam edileceğinin sinyali olarak algılandı. Taraftarlar, ligde 6. sıraya gerilenmesinin ardından başta sosyal medya olmak üzere birçok alanda Ersun Yanal'ı tartışmaya açmıştı. Muharrem Usta 'istikrar' vurgusu ile teknik heyete 'destek' çıktı. Usta'nın, asbaşkan Ahmet Çubukçu ile de görüşerek, Yanal'a moral verilmesini istediği öğrenildi.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 22:48
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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