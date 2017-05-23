 Yanal’la devam – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Yanal’la devam

    Yanal’la devam

    Başkan Usta, Avrupa şansının azalması ile eleştirilerin arttığı hocasına sahip çıktı: “Günlük tavırlarla yeteri kadar bedel ödendi!.. İlkemiz: Sürekli gelişim ve istikrar”

    Başakşehir beraberliğiyle Avrupa şansı zora giren 'da başkan Muharrem Usta, eleştirilerin arttığı teknik direktör Ersun Yanal'a sahip çıkarak, 'istikrar' vurgusu yaptı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Usta, "Günlük tavırlarla yeteri kadar bedel ödendi. Temel ilkemiz: stratejik iş planıyla sürekli gelişim ve istikrar" ifadelerine yer verdi.

    MORAL HAREKATI
    Bu açıklama yeni sezonda da ile devam edileceğinin sinyali olarak algılandı. Taraftarlar, ligde 6. sıraya gerilenmesinin ardından başta sosyal medya olmak üzere birçok alanda Ersun Yanal'ı tartışmaya açmıştı. 'istikrar' vurgusu ile teknik heyete 'destek' çıktı. Usta'nın, asbaşkan Ahmet Çubukçu ile de görüşerek, Yanal'a moral verilmesini istediği öğrenildi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
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