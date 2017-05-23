 ‘Tertemiz’ göndermesi – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    ‘Tertemiz’ göndermesi

    ‘Tertemiz’ göndermesi
    , 22 Mayıs 2011'de Karabük'ü 4-0 yenerek 82 puana ulaşmış ancak averajla şampiyonluğu F.Bahçe elde etmişti. 3 Temmuz 2011'de ise şike süreci başladı ve olaya karışan kulüpler UEFA'dan ceza aldı. Bordo-mavili kulüp dün 22 Mayıs 2011'deki kadrosunu "22 Mayıs 2011 #Tertemiz" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaşarak F.Bahçe'ye gönderme yaptı.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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