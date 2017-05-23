 Sessiz sedasız Avrupa’ya veda – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Sessiz sedasız Avrupa’ya veda

    Sessiz sedasız Avrupa’ya veda

    Yerel gazeteler, Başakşehir beraberliğinin ardından Avrupa kupalarına katılma şansının zora girdiğine vurgu yaptı.

    Karadeniz, "Sessizce Avrupa'yı terk ediyoruz!" derken, "Trabzonspor, Başakşehir ile golsüz berabere kaldı, Avrupa yolunda önemli 2 puan bıraktı" ifadelerini kullandı. Günebakış, "Golcün yoksa Avrupa zor!", Ekspres, "İyi tatiller!", Taka, "Pozisyon var, mücadele var, gol yok!" dedi.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:53
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