 Pes etmek yok!.. – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Pes etmek yok!..

    Pes etmek yok!..
    Bordo-mavili üç oyuncu sosyal medya hesaplarından 'pes etmek yok' mesajı verdi. Slovak oyuncu Matus Bero, Nijeryalı Ogenyi Onazi ve Portekizli Joao Pereira, twitter adreslerinden gönderdikleri mesajda "Savaşmaya devam" ifadelerine yer verdi. Üç isim kalan 2 maçı kazanacaklarını belirtti.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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