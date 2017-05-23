 Olcay durdu Fırtına dindi – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Olcay durdu Fırtına dindi

    Olcay durdu Fırtına dindi
    Devre arasında Beşiktaş'tan gelen , futbolu ve asistleriyle bordo-mavili takımın yükselişinde önemli rol oynamıştı. Bu periyotta 1 gol atıp, 6 asist üreten yıldız son 5 maçta ise frene bastı. Sadece Antalya ve Kayseri maçlarında 2 asist yapabilen Şahan, son iki maçta skora katkıda bulunmadı. Trabzonspor bu 5 maçta 1 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 9 puan kaybetti.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
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