 Kazanma isteğinden – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Kazanma isteğinden

    Kazanma isteğinden
    , Başakşehir maçında oyuna girerken yaşanan gerilim konusunda yönetime bilgi verdi. Yanal ile başkan Usta'nın maçın ardından bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi. Yanal'ın yedek kulübesinde yaşananlar için, "Tamamen kazanma isteğinden kaynaklı" dediği öğrenildi. Toplantıda gelecek sezonla ilgili fikir alışverişinde de bulunuldu.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:50
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