Hugo Rodallega'ya uyarı geliyor
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta teknik direktör Ersun Yanal'ın taraftarlarla sorun yaşamasına neden olan Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega uyarılacak.
Trabzonspor'un devre arasında Akhisar Belediyespor'dan transfer ettiği Hugo Rodallega, huzursuz tavırlarıyla dikkat çekmeye başladı. Sezon başında beri oluşturduğu kadro ile karakterli ve sorunsuz oyuncu grubuyla çalışmaya özen gösteren ve tercihlerini bu yönde yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın, Kolombiyalı oyuncuyla son haftalarda yaşadığı sıkıntı iyiden iyiye takımda kendini hissettirmeye başladı. Gol attığı Kayserispor maçında oyundan alındığı için Yanal'a tepki gösteren Rodallega, Medipol Başakşehir müsabakasında da takımda değişiklik tercihinin ilk kendisinden yana kullanılmamasına tepki koymuştu. Taraftarların oyuncunun adını bağırmasının ardından sahaya giren Rodallega, yedek kulübesiyle taraftarların sorun yaşamasına neden oldu.
Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega'nın, Medical Park Arena'da oynanan son iki maçta sorun yaşaması üzerine başta yönetim ve teknik direktör Ersun Yanal, oyuncunun uyarılması noktasında birleşti. Ersun Yanal'ın saha içinde veya saha dışında takımla ilgili alacağı kararların hiç bir oyuncu tarafından eleştirilmesinin doğru olmadığını ve buna izin vermelerinin söz konusu olmadığını futbolculara iletecek olan yönetimin, ayrıca saha içinde hocanın verdiği kararları sorgulayan bir tavır içinde bulunan oyuncularla birlikte taraftarı da buna dahil edici tavırlar sergileyen futbolcuları ciddi bir şekilde uyarılarak cezalandırması gündeme geldi.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 14:33
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"Ayıp! 30 kere söyledik..."
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR Beşiktaş federasyonu ve hakemleri olduğu sürece kimseye ihtiyacınız yok.
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Tolgay: Biz söz verdik
Toplam 2
Yorum
kara kartal sakın bu takımdan ayrılma tolgay takımın kralı ol
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Hugo Rodallega'ya uyarı geliyor
Toplam 1
Yorum
efendi prens ömrünüzü yedi 2011. bu kafayla sizin işiniz zor be arkadaş. acıdan zevk alıyorsunuz yazık.
Hugo Rodallega'ya uyarı geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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