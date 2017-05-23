 Fırtına, F.Bahçe maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Fırtına, F.Bahçe maçı hazırlıklarına başladı

    Fırtına, F.Bahçe maçı hazırlıklarına başladı

    Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile sahasında golsüz berabere kalan , 1 günlük iznin ardından 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.

    Medipol Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyunculardan Jan Durica'nın takımla çalıştığı, Okay Yokuşlu'nun ise koşu yaptığı belirtildi.

    Bordo-mavili futbolcuların, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdikleri kaydedildi.

    , yarın akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:41
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