Fırtına, F.Bahçe maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile sahasında golsüz berabere kalan Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.
Medipol Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyunculardan Jan Durica'nın takımla çalıştığı, Okay Yokuşlu'nun ise koşu yaptığı belirtildi.
Bordo-mavili futbolcuların, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Trabzonspor, yarın akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:41
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 76
Yorum
x bizim millet ilber hocamın deyimiyle çok cahil yahu daha tesadüf kelimesinin anlamını bilmiyor aziz süper kupa da bizim müzemizde gel gel xD
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 76
Yorum
1907 Ne Gs nin kazandigi Uefa kupasi ne de Bizim Eurocup tesaduf degil alinteridir. Tesekkurler...
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"Ayıp! 30 kere söyledik..."
Toplam 29
Yorum
1907 haramdir size son iki yilin mhk ve tff ile alinan sampitonluklari yaziklar olsun insallah cikar bir taraflarinizdan
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