 Fener startı bugün – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Fener startı bugün

    Fener startı bugün
    Teknik heyetin, Medipol Başakşehir maçının ardından futbolculara verdiği bir gün izin sona erdi. Dünü dinlenerek geçiren bordo-mavili futbolcular, bu akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Fenerbahçe derbisinin startını verecek. Çalışma saat 19.00'da başlayacak. Sakatların durumu da kontrollerin ardından netleşecek.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:51
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