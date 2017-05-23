 Beşiktaş yenilgisi yıktı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    yenilgisi yıktı

    Beşiktaş yenilgisi yıktı
    Sezonun ikinci yarısına 18 puanla 13. sırada başlayan , yakaladığı çıkışla bir ara 3.'lük için iddialı konuma gelmişti. Ancak son dakika golüyle 4-3 kaybedilen derbisi o havayı bozdu. Tekrar inişe geçen bordo-mavililer, 6. sıraya geriledi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:49
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