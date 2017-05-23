 5.’lik zora girdi – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    5.’lik zora girdi

    5.’lik zora girdi

    Başakşehir beraberliği ile Antalyaspor'un 2 puan gerisine düşen için Avrupa'ya açılma şansı hala var...

    Ancak bu pek kolay değil! Zira Antalya'nın son 2 haftadaki maçları, Trabzon'a göre daha kolay. Bilindiği gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan Başakşehir kupayı kazanırsa lig 5.'si de UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.

    MAÇLARI DAHA KOLAY
    Bu kontenjan için Antalyaspor ile çekişen kalan 2 haftada deplasmanda F.Bahçe, içerde Bursaspor ile oynayacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduktan sonra, evinde küme düşen Gaziantep'i ağırlayacak. Fırtına; 2'de 2 yaparak, rakibinin takılmasını bekleyecek.

    2017 BÜYÜSÜ BOZULDU
    Trabzonspor, 18 Aralık'ta açılışını yaptığı Medical Park Arena'da çok iyi bir çıkış yakalamıştı. Yeni stadında oynadığı ilk 4 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden bordo-mavililer, son dört maçta ise 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Yeni statta toplam 12 puan kazanan Fırtına, 12 puanı da kaybetti.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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