5.’lik zora girdi
Başakşehir beraberliği ile Antalyaspor'un 2 puan gerisine düşen Trabzonspor için Avrupa'ya açılma şansı hala var...
MAÇLARI DAHA KOLAY
Bu kontenjan için Antalyaspor ile çekişen Trabzonspor kalan 2 haftada deplasmanda F.Bahçe, içerde Bursaspor ile oynayacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olduktan sonra, evinde küme düşen Gaziantep'i ağırlayacak. Fırtına; 2'de 2 yaparak, rakibinin takılmasını bekleyecek.
2017 BÜYÜSÜ BOZULDU
Trabzonspor, 18 Aralık'ta açılışını yaptığı Medical Park Arena'da çok iyi bir çıkış yakalamıştı. Yeni stadında oynadığı ilk 4 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden bordo-mavililer, son dört maçta ise 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Yeni statta toplam 12 puan kazanan Fırtına, 12 puanı da kaybetti.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:01
-
Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
-
Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
-
Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
5.’lik zora girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.