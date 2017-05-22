Yanal’a Rodallega çağrısı

Yanal, 73. dakikada Zeki Yavru, Yusuf Erdoğan ve Rodallega'yı değişiklik yapmak için ısındıkları bölgeden çağırdı. Ancak daha sonra yardımcıları ile hararetli bir şekilde konuşan Yanal, Zeki ile Yusuf'u tekrar ısınmaya gönderirken, Rodallega'yı oyuna aldı. Bu değişiklik öncesi taraftarlar Rodallega'nın oyuna girmesi için tezahüratlarda bulundu.