 Yanal’a Rodallega çağrısı – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yanal’a Rodallega çağrısı

    Yanal’a Rodallega çağrısı
    Yanal, 73. dakikada Zeki Yavru, Yusuf Erdoğan ve Rodallega'yı değişiklik yapmak için ısındıkları bölgeden çağırdı. Ancak daha sonra yardımcıları ile hararetli bir şekilde konuşan Yanal, Zeki ile Yusuf'u tekrar ısınmaya gönderirken, Rodallega'yı oyuna aldı. Bu değişiklik öncesi taraftarlar Rodallega'nın oyuna girmesi için tezahüratlarda bulundu.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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