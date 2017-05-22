Usta ve Yanal bir araya geldi
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri, Medipol Başakşehir maçının ardından teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.
Medipol Başakşehir maçında oyuncu değiştirme sırasında Rodallega ile taraftar arasında gidip gelen Yanal, yedek kulübesinde içinde bulunduğu duruma tepki koyması üzerine gergin anlar yaşanması üzerine, yedek kulübesinde yaşadıklarıyla ilgili bilgi verdi. Yanal, yönetime tamamen kazanma isteğinden kaynaklı bir ortamın yaşandığını iletti.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal ile yaptığı değerlendirme toplantısında gelecek sezonla ilgili planlamanın da değerlendirildiği öğrenildi.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:39
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"Tesadüf değil..."
Toplam 71
Yorum
Gold Kardeşim tam bir Galatasaraylı olarak tebrik edeceğiz şu lafı görüyoruz yine soğuyoruz keşke ... diyoruz... Ne gerek var bunlara?
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Fırtına'nın büyüsü bozuldu
Toplam 1
Yorum
Ha Büyük Başkan. İstikrar çok önemli, örnek başak şehir. Ayrıca Ersun Hoca bizim için en iyisi Ben de Hugo kararına katılmıyorum ama karar onun
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Büyük takas!
Toplam 61
Yorum
ibrahim zeren ferrari ile şahin takası olmuş bu bildiğin bursa spor doğan görünümlü şahini fenere kaktırmış gelmişler tolgay la takas edecekler ;:D
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