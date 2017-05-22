Taraftar ilgisiz kaldı

Bordo-mavili taraftarlar, son haftalardaki başarısız sonuçlar nedeniyle maça ilgi göstermedi Başakşehir’i ise sadece 4 futbolsever destekledi. Trabzonlular 61. dakika şovunu ihmal etmedi

Trabzonspor, taraftarları son haftalarda alınan sonuçların da etkisiyle karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. 18 Aralık'ta açılışı yapılan Şenol Güneş Stadı'nda tribünlerde büyük boşluk gözlenirken şu ana kadar da taraftarların en az ilgi gösterdiği karşılaşma oynandı. Buna rağmen tribünlerdeki 19 bin 640 Trabzonsporlu, 90 dakika boyunca Fırtına'ya tam destek verdiler.



MAÇ SONU ALKIŞLADILAR

Konuk takım tribünlerinde ise sadece 4 Medipol Başakşehir taraftarı yer aldı. Bordo-mavili taraftarlar klasikleşen 61. dakika şovunda da telefonların ışıklarını yakarak görsel şölen yaptılar. Maç sonu oyuncuları alkışladılar