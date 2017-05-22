Yanal, “Sezon başı dağılan bir takımdan buraya geldik. Ama sadece takım olmak yetmiyor. Bir oyuncuya küfredip diğerini alkışlamak takım olmanın dışında” dedi

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, başarı için takım olmak gerektiğini söyledi. Yanal, Başakşehir'i bu sezon gösterdiği performans sebebiyle tebrik etti. Trabzonspor'un sezon başında birçok problemle uğraştığını ve o dönem bunun üstesinden gelmek için çok çalıştıklarını belirten bordo-mavili hoca, "Trabzonspor'un başarısı için takım olmak gerekiyor. Takım olmanın en önemli unsuru camianın, taraftarın ve medyanın aynı ruhu paylaşması" ifadelerini kullandı.



SEVGİYE İHTİYACIMIZ VAR

Devre arası yaptıkları transferlerle, takım olma yolunda önemli adımlar attıklarına değinen Yanal, şunları kaydetti: "Trabzonspor, çok yeni ve zorlu koşullardan geliyor. 5 senenin acısını yaşıyor. Bunların altını hepimiz çiziyoruz, belirtiyoruz çünkü takım olmak zor. Önümüzde bununla ilgili çok ciddi bir sancı var. Çok ciddi bir uğraş bizi bekliyor. Bütün oyuncular sevilmeye layık. Sahada tüm oyunculara destek vermelisin. Ahmet, Mehmet diye ayırım yapmamalısın çünkü oyuncuların, ilgiye, sevgiye, desteğe ihtiyacı var. Tüm taraftara, camiaya, medyadaki arkadaşlarımızın hoşgörüsüne, desteğine ihtiyacımız var."