Takım olmak zor
Yanal, “Sezon başı dağılan bir takımdan buraya geldik. Ama sadece takım olmak yetmiyor. Bir oyuncuya küfredip diğerini alkışlamak takım olmanın dışında” dedi
SEVGİYE İHTİYACIMIZ VAR
Devre arası yaptıkları transferlerle, takım olma yolunda önemli adımlar attıklarına değinen Yanal, şunları kaydetti: "Trabzonspor, çok yeni ve zorlu koşullardan geliyor. 5 senenin acısını yaşıyor. Bunların altını hepimiz çiziyoruz, belirtiyoruz çünkü takım olmak zor. Önümüzde bununla ilgili çok ciddi bir sancı var. Çok ciddi bir uğraş bizi bekliyor. Bütün oyuncular sevilmeye layık. Sahada tüm oyunculara destek vermelisin. Ahmet, Mehmet diye ayırım yapmamalısın çünkü oyuncuların, ilgiye, sevgiye, desteğe ihtiyacı var. Tüm taraftara, camiaya, medyadaki arkadaşlarımızın hoşgörüsüne, desteğine ihtiyacımız var."
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:09
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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