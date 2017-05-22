Şok! İki sakatlık birden

Fırtına'da Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Belindeki ağrılar geçmeyen Durica ile son idmanda sakatlanan Okay, Ersun Yanal tarafından riske edilmeyerek Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Durica'nın yerine Uğur Demirok, Okay'ın yerine ise Matus Bero maça 11'de başladı.