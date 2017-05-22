 Şok! İki sakatlık birden – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Şok! İki sakatlık birden

    Şok! İki sakatlık birden
    Fırtına'da Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Belindeki ağrılar geçmeyen Durica ile son idmanda sakatlanan Okay, Ersun Yanal tarafından riske edilmeyerek Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Durica'nın yerine Uğur Demirok, Okay'ın yerine ise Matus Bero maça 11'de başladı.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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