 Saygı duruşu yapıldı – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Saygı duruşu yapıldı

    Saygı duruşu yapıldı
    Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski oyuncularından, eski teknik direktör Recep Adanır için saygı duruşundu bulunuldu. TFF aldığı kararla bu haftaki bütün maçlarda saygı duruşu yapılacağını duyurmuştu
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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