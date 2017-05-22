Onur yine devleşti

4 net kurtarış yapan bordo-mavili takımın kaptanı, Başakşehir’e geçit vermedi. Onur bu sezon % 76’lık kurtarış yüzdesi yakaladı

Medipol Başakşehir karşısında kalesini gole kapatan Onur Kıvrak, karşı karşıya dört net kurtarış yaparak puanı getiren isim oldu. Onur, bu sezon kalesine isabet eden 120 şutta 29 gol yerken, yüzde 76'lık kurtarış yüzdesi yakaladı. Onur maç sonrası yaptığı açıklamada, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Taraftarın desteğine cevap veremediklerini vurgulayan başarılı eldiven, "Başakşehir güçlü bir rakip ama elimize geçirdiğimiz fırsatları değerlendirmemiz gerekirdi" diye konuştu.



SENEYE ŞAMPİYON BİZİZ

Onur şöyle devam etti: "Avrupa kupalarını hedefliyorduk ve kazanmamız gerekiyordu. İyi de oynadık ama olmadı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacağız. Bütün konsantremiz bu şekilde."