Muharrem Usta, Ersun Yanal'a sahip çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da Avrupa Kupaları'na katılma hedefi zora girdi. Bordo mavililer, 5'ncilik koltuğunu Antalyaspor'a kaptırdı.



YANAL'A SAHİP ÇIKTI



?Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da, Medipol Başakşehir maçının ardından, başta sosyal medya olmak üzere birçok alanda tartışılan Teknik Direktör Ersun Yanal'a sahip çıktı. Başkan Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda yeni sezona da yine Ersun Yanal ile başlayacaklarını vurgulayarak, "Günlük tavırlarla yeteri kadar bedel ödendi. Temel ilkemiz: stratejik iş planıyla sürekli gelişim ve istikrar" ifadelerine yer verdi.



5'İNCİLİK DE ZORA GİRDİ



Bu arada, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Medipol Başakşehir'in kupayı kazanması durumunda ligi 5'nci sırada tamamlayan takımın Avrupa Kupaları'na katılabilecek olması nedeniyle ilk 5 için de yarış devam edecek. 5'inci sıradaki Antalyaspor'un 2 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, kalan 2 haftadaki maçlarını kazanıp Antalyaspor'un puan kaybetmesini beklemek zorunda kalacak.



TAKIMA 1 GÜN İZİN



?Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçının ardından futbolculara bir gün izin verildi. Günü izinli olarak geçirecek olan bordo mavililer, 23 Mayıs Salı günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak saat 19.00'da yapacağı çalışmayla ligin 33'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.



YEREL BASINDAN AVRUPA TEPKİSİ



Yerel gazeteler, Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalmasının ardından Avrupa Kupaları'na katılma şansının zora girdiğine vurgu yaptı, "Avrupa'yı terk ediyoruz" yorumunda bulundu. Karadeniz Gazetesi, "Sessizce Avrupa'yı terk ediyoruz!", "Trabzonspor, Başakşehir ile golsüz berabere kaldı, Avrupa yolunda önemli 2 puan bıraktı" ifadelerini kullandı. Günebakış Gazetesi, "Golcün yoksa Avrupa zor!", "Trabzonspor, birçok fırsatı değerlendiremediği maçta Başakşehir'i deviremedi" yorumunu yaptı. Ekspres Gazetesi, "İyi tatiller!", "Trabzonspor kazanmayı unuttu. Başakşehir'i de yenemedi" başlıklarını kullandı. Sonnokta Gazetesi, "Herkes erdi muradına!", "Beşiktaş şampiyon, Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde, Trabzon Avrupa dışında!" ifadelerine yer verdi. Taka Gazetesi, "Pozisyon var, mücadele var, gol yok!", "Karadeniz fırtınası Başakşehir karşısında skor vuruşunu bir türlü yapamadı" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.