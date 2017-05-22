Kaybedenler kulübü

Rakibi karşısında üstün bir futbol oynayan Fırtına, fırsatları harcayınca 6. sırada kaldı ve Avrupa yolunda ağır darbe yedi. Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir de 2 puan kaybederek bitime 2 hafta kala umudunu iyice azalttı

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir arasında oynanan maç 0-0 sona ererken, iki takım da darbe yemiş oldu. Her iki takımın da direkten dönen topları karşılaşmanın kırılma anları olurken, Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ile Castillo, Başakşehir'de ise Visca önemli pozisyonları harcadı. Ligin ikinci bölümünde en fazla (32) puan toplayan takımlar arasında yer alan bordo-mavililer, ilk 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlikle yenilmedi, 26 puan elde etti. Karadeniz ekibi, son 6 haftada 6 puan toplayarak Avrupa yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.



BİR SIRA GERİLEMİŞ OLDU

Bordo-mavili takım, son haftalarda kaybettiği puanlarla Galatasaray'ı geçme şansı yakalayamamış, ilk 4 içinde kendine yer bulamamıştı. Önceki gün Antalyaspor'un 52 puana çıkmasıyla 6. sırayla inen Fırtına dünkü beraberlikle 50 puana yükselse de bir sıra gerilemiş oldu. Trabzonspor, hedefini gerçekleştirememesi halinde son 2 sezonda Avrupa arenasının dışında kalacak.



EVDE KAZANAMIYOR

Trabzon, ligde evinde son 4 maçı kazanamayarak Avrupa yolunda önemli bir avantaj yitirdi. Başakşehir'i yenerek evinde 44 günlük hasreti bitirmek isteyen Fırtına bunu başaramadı. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a 4-3 kaybettikten sonra, G.Birliği ile 0-0 kaldı, Kayserispor'a 3-2 yenildi dün de Başakşehir ile yenişemedi.



5. BERABERLİK DÜN ALINDI

Trabzon ile Başakşehir, ligde 18. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Karadeniz ekibinin 9, Başakşehir'in 4 galibiyeti bulunuyor. 5 maç ise berabere sonuçlandı.



Yunus Emre SEL