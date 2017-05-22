Kaybedenler kulübü
Rakibi karşısında üstün bir futbol oynayan Fırtına, fırsatları harcayınca 6. sırada kaldı ve Avrupa yolunda ağır darbe yedi. Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir de 2 puan kaybederek bitime 2 hafta kala umudunu iyice azalttı
BİR SIRA GERİLEMİŞ OLDU
Bordo-mavili takım, son haftalarda kaybettiği puanlarla Galatasaray'ı geçme şansı yakalayamamış, ilk 4 içinde kendine yer bulamamıştı. Önceki gün Antalyaspor'un 52 puana çıkmasıyla 6. sırayla inen Fırtına dünkü beraberlikle 50 puana yükselse de bir sıra gerilemiş oldu. Trabzonspor, hedefini gerçekleştirememesi halinde son 2 sezonda Avrupa arenasının dışında kalacak.
EVDE KAZANAMIYOR
Trabzon, ligde evinde son 4 maçı kazanamayarak Avrupa yolunda önemli bir avantaj yitirdi. Başakşehir'i yenerek evinde 44 günlük hasreti bitirmek isteyen Fırtına bunu başaramadı. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a 4-3 kaybettikten sonra, G.Birliği ile 0-0 kaldı, Kayserispor'a 3-2 yenildi dün de Başakşehir ile yenişemedi.
5. BERABERLİK DÜN ALINDI
Trabzon ile Başakşehir, ligde 18. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Karadeniz ekibinin 9, Başakşehir'in 4 galibiyeti bulunuyor. 5 maç ise berabere sonuçlandı.
Yunus Emre SEL
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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