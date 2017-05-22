‘Kapıyı açamadık’

Bordo-mavili sağ bek Pereira, "Savaştık ama kazanamadık" dedi. Portekizli savunmacı, "Galip gelemedik ama son 3 maça baktığımızda daha iyi oyrnadık. Gol atamadık. Avrupa kupalarının yolunu açmayı isterdik ama Başakşehir şampiyonluğa oynayan takım" diye konuştu.