 ‘Kapıyı açamadık’ – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ‘Kapıyı açamadık’

    ‘Kapıyı açamadık’
    Bordo-mavili sağ bek Pereira, "Savaştık ama kazanamadık" dedi. Portekizli savunmacı, "Galip gelemedik ama son 3 maça baktığımızda daha iyi oyrnadık. Gol atamadık. Avrupa kupalarının yolunu açmayı isterdik ama Başakşehir şampiyonluğa oynayan takım" diye konuştu.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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