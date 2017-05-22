 Gol olmaması çok şaşırtıcı – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Gol olmaması çok şaşırtıcı

    Gol olmaması çok şaşırtıcı
    Yusuf Erdoğan, tempolu bir mücadele oynadıklarını kaydedip "Böyle bir maçta gol olmaması şaşırtıcı. Biz içerde iyi oynuyoruz dışarda da iyi oynuyoruz. Bizim hedefimiz Avrupa. Kazanmak istiyorduk ama kaybetmedik de. Artık en iyi yerde bitirip sezonu kapatmak istiyoruz" dedi.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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